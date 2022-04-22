Экс-вратарь «Зенита»: говорил Чепчугову не ходить в ЦСКА. Москва ломает всех

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Мананников поделился мнением об экс-голкипере ЦСКА Сергее Чепчугове.



«Чепчугов — мой воспитанник. Я его начал тренировать, когда работал в Красноярске. Потом перетащил в Латвию. Там-то он и «выстрелил». Дальше его продали в ЦСКА, он ушёл и там кончился.



Чепчугов дерзкий был, никого не слушал. Я ему говорил: «Не ходи в ЦСКА, ещё немножко подрастешь и будешь первым номером в хорошем клубе». Он решил по-своему. Сидел на банке под Акинфеевым, сломался. А какой парень был! Пришёл к нам «колхозником», но добросовестно тренировался. Команда после занятий в автобусе сидит, ждёт, а он всё на поле работает. Трактором его оттуда не вытащишь. Но я так скажу: Москва ломает всех», — цитирует Мананникова Sport24.