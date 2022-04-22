В повестке конгресса УЕФА нет вопроса о замене России на женском Евро — 2022

10 мая состоится конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В повестке конгресса не предусмотрен вопрос по поводу замены сборной России на женском чемпионате Европы – 2022.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что вопрос замены женской сборной России на Евро-2022 будет рассмотрен на ближайшем конгрессе. По данным прессы, россиянок с большой долей вероятности не допустят к континентальному первенству.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях нынешнего сезона. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, не попала на мировое первенство в Катаре.