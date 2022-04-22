В повестке конгресса УЕФА нет вопроса о замене России на женском Евро — 2022
Поделиться
10 мая состоится конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В повестке конгресса не предусмотрен вопрос по поводу замены сборной России на женском чемпионате Европы – 2022.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что вопрос замены женской сборной России на Евро-2022 будет рассмотрен на ближайшем конгрессе. По данным прессы, россиянок с большой долей вероятности не допустят к континентальному первенству.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях нынешнего сезона. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, не попала на мировое первенство в Катаре.
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:47
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
12:00
-
11:53
-
11:52
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
10:59
-
10:57
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:23
Партнерский контент