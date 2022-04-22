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Уэйн Руни прокомментировал назначение Эрика тен Хага новым главным тренером «МЮ»

Уэйн Руни прокомментировал назначение Эрика тен Хага новым главным тренером «МЮ»
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал назначение наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.

«Это очень большая работа, и приятно видеть, что теперь они пригласили тренера, который, похоже, получит время. Я уверен, что они дадут ему возможность перестроить команду, потому что это необходимо сделать.

Болельщики должны проявить терпение, поэтому что ничего не изменится так быстро, как они хотят. Такие вещи не делаются за один вечер. Они будут наблюдать за прогрессом, наблюдать за игроками, которые снова будут работать изо всех сил и играть за герб на своей футболке, и будут надеяться на то, что команда сможет побороться за титул в ближайшие три года. Болельщикам нужно оставаться реалистами и проявить терпение — я уверен, что именно на это рассчитывает клуб», — приводит слова Руни Reuters.

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