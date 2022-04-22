Почеттино – о Мбаппе: хочу, чтобы он был со мной постоянно. Возьму его с собой в отпуск

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в шуточной форме ответил на вопрос о потенциальном трансфере нападающего клуба Килиана Мбаппе.



«Разговоры о возможном уходе Мбаппе меня не тревожат. Подобная ситуация случается во всех клубах, а главному тренеру нужно уметь привыкать к этому. Это эгоистично, но я хотел бы, чтобы он был со мной постоянно. Возьму его с собой в отпуск, домой. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «ПСЖ», мы все этого хотим. Но такие решения всегда принимаются совместно: игроком, клубом и другими сторонами», – цитирует Почеттино RMC Sport.



23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что предстоящим летом Мбаппе может стать футболистом мадридского «Реала» на правах свободного агента.

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