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Эрик тен Хаг: если бы в «МЮ» не выполнили мои требования, я бы не взялся за работу

Эрик тен Хаг: если бы в «МЮ» не выполнили мои требования, я бы не взялся за работу
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», высказался о работе в английской команде.

«Думаю, что смогу справиться с известными футболистами «Манчестер Юнайтед», но при этом останусь самим собой. Я не изменю своё виденье, не имеет значения, кто будет передо мной. Я предъявил требования заранее. Если бы клуб их не выполнил, я бы не взялся за работу. Я несу ответственность, меня будут судить за результаты «Манчестер Юнайтед».

Не хочу быть правителем, я работаю в команде, на право голоса в трансферных вопросах — моё условие. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» со мной во главе… Смотрите, я заставил играть «Аякс» так, как он сейчас играет. Теперь это клуб с менталитетом победителя», — приводит слова тен Хага Trouw.

«Манчестер Юнайтед» провалится с любым тренером, если не изменит систему. Тен Хаг рискует «Манчестер Юнайтед» провалится с любым тренером, если не изменит систему. Тен Хаг рискует
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