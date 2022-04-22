Эрик тен Хаг: если бы в «МЮ» не выполнили мои требования, я бы не взялся за работу

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», высказался о работе в английской команде.
«Думаю, что смогу справиться с известными футболистами «Манчестер Юнайтед», но при этом останусь самим собой. Я не изменю своё виденье, не имеет значения, кто будет передо мной. Я предъявил требования заранее. Если бы клуб их не выполнил, я бы не взялся за работу. Я несу ответственность, меня будут судить за результаты «Манчестер Юнайтед».
Не хочу быть правителем, я работаю в команде, на право голоса в трансферных вопросах — моё условие. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» со мной во главе… Смотрите, я заставил играть «Аякс» так, как он сейчас играет. Теперь это клуб с менталитетом победителя», — приводит слова тен Хага Trouw.
- 22 апреля 2022
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