Маурисио Почеттино выиграл первый чемпионский титул в качестве тренера

«Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Лансом» (1:1), что позволило команде из Парижа одержать досрочную победу в чемпионате Франции.



Отметим, что для наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в карьере тренера. Ранее аргентинский специалист выиграл с «Пари Сен-Жермен» Кубок и Суперкубок Франции.



За время тренерской карьеры Почеттино также работал с «Эспаньолом», «Саутгемптоном» и «Тоттенхэм Хотспур».



«Пари Сен-Жермен» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.