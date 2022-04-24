Руслан Литвинов забил два гола за «Спартак» — оба в ворота «Ростова»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отметился забитым голом в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

20-летний воспитанник московской команды провёл за основной состав красно-белых 28 матчей, в которых забил два гола. Оба пришлись в ворота «Ростова». Первый из них Литвинов забил на 87-й минуте матча между командами в первом круге. Та встреча завершилась вничью — 1:1.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Ростов» набрал 34 очка в 25 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).