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«Барселона» — «Райо Вальекано»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Барселона» — «Райо Вальекано»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 24 апреля, сыграют «Барселона» и «Райо Вальекано». Перенесённый матч 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула.

После 32 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 63 очка. «Райо Вальекано» с 37 очками находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков.

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