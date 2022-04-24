«Барселона» — «Райо Вальекано»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Поделиться
Сегодня, 24 апреля, сыграют «Барселона» и «Райо Вальекано». Перенесённый матч 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула.
После 32 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 63 очка. «Райо Вальекано» с 37 очками находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:56
-
18:44
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19
Партнерский контент