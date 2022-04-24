Колосков: «Ростов» играл в более современный футбол, чем «Спартак». У гостей одни навесы

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал оценку победе «Ростова» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).
«Судейство не мне оценивать. У нас есть специалисты, которые будут оценивать. Там слишком всё на тоненького, чтобы я как специалист рассуждал. Есть люди, если будут соответствующие обращения, которые рассмотрят и вынесут свои решения. Это абсолютно не мой вопрос, который я должен комментировать.
Как мне «Спартак»? То у них что-то получается и любо-дорого смотреть, то какая-то примитивная команда — пуляют вперёд. Есть какие-то разумные ходы, но они их не используют. В этом сезоне «Спартак» такой и есть. То современная игра, то как сегодня — навес, навес и ещё раз навес. Разве можно сейчас играть в такой примитивный футбол? Конечно, нельзя. В этом смысле «Ростов» смотрелся предпочтительнее. Конечно, счёт мог быть другим. Если говорить об игре, то «Ростов» играл в более современный футбол, чем «Спартак», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 апреля 2022
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