Сандро Шварц прокомментировал поражение «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА со счётом 1:0.

«Поздравляю коллегу с победой. Если говорить о качестве игры, то я ей удовлетворён. Качественно сыграли в обороне, не позволяли создавать моменты, хорошо выбегали в контратаки. Во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно первые 20 минут, когда играли очень агрессивно. У нас были хорошие моменты у ворот соперника.



Если разбивать игру на моменты, то там не хватало совсем чуть-чуть, не хватало каких-то метров, попали в штангу. Результатом мы недовольны», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).