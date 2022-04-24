Сандро Шварц высказался о своём будущем в «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о своём будущем в московском клубе после поражения в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«Моё будущее? Мы живём настоящим моментом. Весь фокус внимания на игре», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Сандро Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Контракт немецкого специалиста с клубом из Москвы рассчитан до июня 2024 года.
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА с 47 очками — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). Действующий чемпион России — «Зенит».
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