Сандро Шварц высказался о своём будущем в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о своём будущем в московском клубе после поражения в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Моё будущее? Мы живём настоящим моментом. Весь фокус внимания на игре», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Сандро Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Контракт немецкого специалиста с клубом из Москвы рассчитан до июня 2024 года.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА с 47 очками — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). Действующий чемпион России — «Зенит».