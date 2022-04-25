Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче перенесённого 21-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:1).
«Мы заслуживали гораздо большего, однако не показали тот характер, который должны были. Мы старались, но мяч не шёл в ворота. Очень похоже на то, что было в матче с «Кадисом». Это наша реальность. Мы находимся в сложной ситуации. Мы всё ещё в зоне Лиги чемпионов, но усложнили себе жизнь. Есть игры, в которых тяжело. Мы пропустили первый гол и не отреагировали должным образом. Это игры, в которых, если вы выходите вперёд, у вас всё под контролем», — приводит слова Хави Marca.
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После 33 туров «Барселона» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 63 очка. «Райо Вальекано» с 40 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», который записал в свой актив 78 очков.
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