«Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» в таблице РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 35-й минуте матча счёт открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. После передачи защитника «Зенита» Дугласа Сантоса хавбек Далер Кузяев не пробил сам из позиции в штрафной, но переправил мяч правее, а Сергеев от границы вратарской в касание отправил мяч в ближний угол. На 42-й минуте форвард «Зенита» Малком упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал полузащитник санкт-петербургского клуба Вендел. На 73-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов сократил отставание хозяев в счёте, забив гол после передачи форварда «быков» Руслана Апекова. На 88-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев вновь увеличил преимущество гостей в счёте. Результативная передача — на счету хавбека санкт-петербургского клуба Андрея Мостового.
«Зенит» набрал 58 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков. «Краснодар» (39) — на шестом месте.
- 25 апреля 2022
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