Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от «Динамо» на шесть очков, «Спартак» вновь 10-й

Завершились все матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. По итогам матчей тура произошли некоторые изменения в турнирной таблице.

«Зенит» укрепил лидерство по итогам матчей тура. Подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» (3:1) и набрали 58 очков. На шесть очков меньше у «Динамо», которое в 26-м туре уступило ЦСКА (0:1). Московские «армейцы» после победы над «Динамо» имеют в активе 47 очков и располагаются на третьей строчке. «Сочи» (46), который обыграл «Ахмат» (3:2), остаётся на четвёртом месте.

На пятое место переместился «Локомотив» (41), который дома обыграл «Нижний Новгород» (2:1). «Краснодар» (39) опустился на шестое место, уступив «Зениту» (1:3). На седьмом месте — «Крылья Советов» (38), которые в этом туре проиграли «Химкам» (1:4). На восьмое место поднялся «Ростов» (34), победивший дома «Спартак» (3:2). «Ахмат» опустился на девятую позицию с 32 очками.

«Спартак» (31) после поражения в Ростове-на-Дону остался на 10-м месте. «Рубин» (29) победил «Арсенал» (1:0) и поднялся на 11-е место. «Химки» (28) после победы над «Крыльями» занимают 12-е место, у них равное количество очков с «Нижним Новгородом» (28), но по дополнительным показателям выше расположилась подмосковная команда.

«Урал» (24) победил «Уфу» (22) (2:1) и укрепил свою позицию в борьбе за выживание. «Уфа» (22) и «Арсенал» (21), проигравшие в своих матчах, располагаются в зоне вылета.