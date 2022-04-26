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Сутормин — о чемпионской гонке: всё в руках «Зенита». Надеюсь, решим это как можно раньше

Сутормин — о чемпионской гонке: всё в руках «Зенита». Надеюсь, решим это как можно раньше
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге после матча 26-го тура с «Краснодаром» (3:1).

«Главное — победили. Был определённый нервяк, когда пропустили гол, но мы сумели довести матч до победы. После забитого нами третьего гола игра успокоилась и моментов особо не было у наших ворот. В обновлённом «Краснодаре» хорошие ребята, все молодцы. Несмотря ни на что, они показывают хороший футбол. Думаю, что у них у всех будет большое будущее. Дай бог, чтобы у «Краснодара» всё было хорошо.

Жива ли чемпионская гонка? Всё в наших руках, ещё же остаются матчи. Надеюсь, что мы решим эту задачу как можно раньше», — приводит слова Алексея Сутормина «РБ Спорт».

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