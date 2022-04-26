Игрок «Вильярреала» Парехо: с нетерпением ждем матч с «Ливерпулем». Мы творим историю

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Мы поскорее хотим сыграть с соперником, который находится в отличной форме. Мы едем в Англию с уверенностью в себе, вместе мы — сила. В прошлом году «Вильярреал» вошел в историю, мы выиграли Лигу Европы. В этом году мы тоже творим историю, и это не случайно. Мы уверены в успешности нашего проекта», — цитирует Парехо пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Вильярреал» на стадии четвертьфинала обыграл «Баварию». В первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Ответная игра завершилась со счётом 1:1. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1).