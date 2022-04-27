«Рома» в ближайшие дни обсудит продление контракта с Генрихом Мхитаряном

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может начать переговоры о продлении контракта с клубом в ближайшие дни. Об этом сообщает CalcioMercato.

Действующее соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2021/2022. По информации источника, итальянский клуб не хочет, чтобы футболист покинул команду свободным агентом.

Ранее появлялась информация, что стороны готовы продлить контракт на один год. Мхитаряна очень ценит нынешний главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский наставник считает полузащитника одним из ключевых игроков команды.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян провёл за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач. Рыночная стоимость Мхитаряна оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.

Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Лечче» (3:1):

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.