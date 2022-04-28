Почеттино: Неймар — один из лучших игроков мира. У него были взлёты и падения, как у «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о нападающем команды Неймаре.
«Талант Неймара неоспорим. «Пари Сен-Жермен» купил его, потому что он один из лучших игроков в мире. В этом сезоне у него была серьёзная травма, кроме того, этот сезон начался после Кубка Америки. Поэтому было сложно добиться необходимой стабильности. У Неймара были и взлёты, и падения, как у всей команды. Я говорил об этом с Лионелем Месси.
У нас был прогресс, но потом мы вылетели от «Реала». Всё было бы по-другому, если бы мы прошли дальше. Грань между провалом и успехом бывает очень тонка. Но это может дать силы, чтобы написать другую историю в будущем», — цитирует Почеттино официальный сайт «ПСЖ».
Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард сыграл в 19 матчах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
- 28 апреля 2022
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