Защитник «Рубина» Тесленко: «Сочи» — хорошая команда, которая даёт играть и сама играет

Защитник «Рубина» Егор Тесленко поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится завтра, 30 апреля. Стартовый свисток – в 14:00 мск.



«Сочи» — хорошая команда, которая даёт играть и сама играет. Будет интересный матч. С каждым матчем мы прибавляем и тактически, и в слаженности игры. Потихоньку двигаемся вперёд. Что касается меня, то я готов был ждать своего шанса, чтобы использовать его. Мне дали этот шанс. Когда я приходил в команду, чувствовал поддержку. Не было ощущения, что я не нужен. Здесь хороший коллектив, все молодые ребята, все подсказывают, поддерживают, и я быстро влился», — цитирует Тесленко пресс-служба «Рубина».



«Рубин» за 26 туров набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (46) – на четвёртой позиции.

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