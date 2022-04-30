Шварц ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Зенитом» после поражения от «Урала»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3) высказался о чемпионской гонке.

«Выбыли ли мы из чемпионской гонки? Сейчас мы должны смотреть только на нашу игру. Буду ли я смотреть матч «Зенита» сегодня вечером? У нас завтра тренировка с утра. Я должен думать об этом.



Что касается травмированного Лесового, то мы надеемся, что в ближайшие дни он присоединится к команде и мы вновь сможем на него рассчитывать», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).