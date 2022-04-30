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«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Широков — о возможном чемпионстве «Зенита» в этом туре: «Локомотив» ещё нужно обыграть

Широков — о возможном чемпионстве «Зенита» в этом туре: «Локомотив» ещё нужно обыграть
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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном завоевании чемпионского титула «Зенитом» сегодня, 30 апреля.

«Зенит» может в золотых майках выходить на матч с «Локо»? «Локомотив» нужно ещё обыграть. Не знаю, устроит ли их ничья. Но, думаю, они захотят выиграть. Даже если будет ничья, не думаю, что они сильно расстроятся», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив».

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