«Зенит» — «Локомотив»: история и статистика личных встреч

Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Зенит» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».



«Зенит» и «Локомотив» встречались друг с другом в рамках чемпионата России 53 раза. В 16 матчах победу одержала команда из Санкт-Петербурга, в 14 – железнодорожники. Ещё 23 встречи завершились вничью. «Зенит» забил 63 мяча в ворота «Локомотива», а железнодорожники – 59 в ворота сине-бело-голубых.



В четвёртом туре нынешнего розыгрыша РПЛ команды не выявили победителя, счёт – 1:1.



Зенит» набрал 58 очков в 26 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на пятом месте.

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