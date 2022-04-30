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Болельщики «Зенита» освистали Хачатурянца и не позволили ему закончить речь

Болельщики «Зенита» освистали Хачатурянца и не позволили ему закончить речь
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц не смог закончить свою поздравительную речь в честь чемпионства «Зенита» из-за свиста фанатов клуба из Санкт-Петербурга. С их стороны звучали кричалки против введения «паспорта болельщика» (Fan ID).

Напомним, «Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал победителем РПЛ.

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«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

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