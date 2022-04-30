Болельщики «Зенита» освистали Хачатурянца и не позволили ему закончить речь
Поделиться
Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц не смог закончить свою поздравительную речь в честь чемпионства «Зенита» из-за свиста фанатов клуба из Санкт-Петербурга. С их стороны звучали кричалки против введения «паспорта болельщика» (Fan ID).
Напомним, «Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал победителем РПЛ.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
22:10
-
22:09
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:59
-
21:56
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:19
-
21:12
-
21:11
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:29
Партнерский контент