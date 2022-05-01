Лэмпард о борьбе за выживание в АПЛ: «Эвертон» должен продолжать верить и упорно работать

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что убеждён в том, что упорная работа и вера в себя помогут команде остаться в английской Премьер-лиге. Сегодня, 1 мая, команда Лэмпарда в 35-м туре АПЛ примет на своём поле «Челси». Это будет первая игра для Фрэнка Лэмпарда против бывшей команды, после увольнения в январе 2021 года.

«Мы должны продолжать верить. Когда наступают трудные времена с точки зрения результатов и позиции в турнирной таблице, важно сохранять позитивный настрой и верить в то, что вы можете достичь своих целей, и в то, что, возможно, всё пойдет как надо. Нам нужно продолжать упорно работать в этом направлении.

Будет ли преимуществом то, что я хорошо знаю «Челси»? Я не знаю. Я осознаю каким качеством обладает эта команда и тот стиль, в котором они играют, потому что я работал с большинством игроков в непосредственном контакте и видел, на что они способны. Может быть, это немного поможет, но я смогу сказать это только после игры, если это сработает на практике», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.