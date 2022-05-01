«Спартак» не вылетит в ФНЛ напрямую

Московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ.

Красно-белые набрали 34 очка и лишились математических шансов опуститься ниже 14-го места в турнирной таблице. Сейчас «Спартак» занимает девятую строчку в таблице РПЛ.

На 15-м и 16-м месте располагаются «Уфа» и тульский «Арсенал» — они набрали 22 и 21 очко соответственно. Обе команды провели на один матч меньше «Спартака», но даже если они победят в оставшихся играх, всё равно не смогут обойти красно-белых по очкам и статистике личных встреч.

Напомним, игра «Спартак» — «Крылья Советов» проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.