«Спартак» не вылетит в ФНЛ напрямую
Поделиться
Московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ.
Красно-белые набрали 34 очка и лишились математических шансов опуститься ниже 14-го места в турнирной таблице. Сейчас «Спартак» занимает девятую строчку в таблице РПЛ.
На 15-м и 16-м месте располагаются «Уфа» и тульский «Арсенал» — они набрали 22 и 21 очко соответственно. Обе команды провели на один матч меньше «Спартака», но даже если они победят в оставшихся играх, всё равно не смогут обойти красно-белых по очкам и статистике личных встреч.
Напомним, игра «Спартак» — «Крылья Советов» проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Новость по теме«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Соболева
Комментарии
- 1 мая 2022
-
17:54
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:07
-
17:06
-
16:57
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:17
-
16:16
-
16:12
-
16:08
Партнерский контент