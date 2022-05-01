Литвинов — об отстранении молодёжной сборной от Евро: надо подстраиваться под новые реалии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отстранении молодёжной сборной России от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«Молодёжная сборная и путёвка на Евро? Конечно, обидно, что была возможность выйти дальше и уже там показать себя как игрок и команда. Я считаю, что у нас была сильная команда. Подобрали хороший коллектив. Все бились друг за друга и за страну. Такая же ситуация и здесь, в клубе. Вышли в Лигу Европы. Это жизнь, нужно подстраиваться под новые реалии. Конечно, надеемся и ждём. Никто не расслабляется. Если получиться урегулировать ситуацию, все с большим ажиотажем приедут и будут биться за страну», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.