«Барселона» обыграла «Мальорку» и поднялась на второе место в Примере

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу — 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился нападающий каталонцев Мемфис Депай, голевой пас отдал Жорди Альба.

Депай выводит «Барсу» вперёд:

На 54-й минуте преимущество «Барсы» удвоил полузащитник Серхио Бускетс.

Гол Бускетса:

На 79-й минуте защитник «Мальорки» Антонио Раильо сократил преимущество хозяев.

Результативный удар Раильо:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.



После 34 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 66 очков. «Мальорка» с 32 очками находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).

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