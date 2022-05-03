Бруну Фернандеш прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брентфордом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу команды в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0).

«Давно я не забивал! Конечно, я счастлив, но эти цифры для меня не имеют значения. Хочу увеличивать количество трофеев, а не только голов.



В последней домашней игре сезона мы хотели добиться хорошего результата и хорошо выступить. Мы знаем, что могли лучше, но всё равно в последнем домашнем матче сезона мы сыграли хорошо. Болельщики замечательно поддерживали нас.

Мы знаем, что наш сезон был не на том уровне, на котором должен быть, но сейчас мы ничего не можем сделать, кроме как закончить его наилучшим образом: выиграть оставшиеся два матча и после этого думать о следующем сезоне», — приводит слова Фернандеша Manchester Evening News со ссылкой на Sky Sports.