Юрген Клопп о 4-м выходе в финал ЛЧ: ощущения такие, будто это первый раз за 20 лет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ощущениях от четвёртого выхода в финал Лиги чемпионов.

В первый раз Юрген Клопп достиг финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» в 2013 году. В 2018-м и 2019-м немецкий специалист выводил в финал турнира «Ливерпуль».

«Ощущения такие, будто это первый раз за 20 лет. Это выдающийся момент ещё и потому, что мы немного усложнили себе ситуацию, но мы знали, что такое может произойти.

Мы знали, что было не так, потому что это было очевидно, но долго не могли это исправить. В конечном итоге мы справились.

Влияние Луиса Диаса? Очевидно, Луис фантастический игрок, но дело не в том, кто вышел на поле, а в том, как мы начали играть.

Кого бы предпочёл в соперники по финалу? С кем бы мы ни сыграли там, это будет невероятный матч», — приводит слова Клоппа Sky Sports.