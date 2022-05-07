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«Урал» — «Спартак»: гости ведут 3:0 после гола Виктора Мозеса

«Урал» — «Спартак»: гости ведут 3:0 после гола Виктора Мозеса
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Сегодня, 7 мая, проходит матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проводится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

После подачи с углового нападающий «Спартака» Шамар Николсон открыл счёт в матче на 11-й минуте. А на 26-й минуте форвард удвоил преимущество московского клуба. На 30-й минуте полузащитник гостей Виктор Мозес довёл счёт до крупного.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

Московский «Спартак» набрал 34 очка в 27 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Видео гола Мозеса:

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