Широков — о победе над «Уралом»: восьмая строчка — мощнейший импульс для «Спартака»!

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков поделился мнением о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).



«Спартак» — молодцы! Не вижу ничего удивительного в том, что они смогли выиграть без Жиго и Джикии с Кофрие в роли одного из трёх центральных. Он же при трёх играл. Не назвал бы эту победу долгожданной, она более уверенная. И без этого эмоциональная составляющая неплохая была у «Спартака».



Они понимают: остался лишь один шанс что-то выиграть в этом году. Восьмая строчка — мощнейший импульс для команды! Им какая разница? За это же медали не дают? Самое важное — Кубок, что для «Спартака», что для «Динамо», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Сегодня, 7 мая, состоялся матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».