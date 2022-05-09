Хачатурянц заявил о намерении покинуть пост руководителя Судейского комитета РФС

Известный футбольный функционер Ашот Хачатурянц заявил о намерении прекратить совмещение должностей президента РПЛ, руководителя Судейского комитета РФС и Экспертно-судейской комиссии РФС.
«Как долго я намерен быть руководителем СК и ЭСК? Ещё осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца РПЛ сезона-2021/2022. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС – как человека, который больше остальных погружён в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния. Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберёт нового руководителя судейского комитета РФС», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».
Ранее появлялась информация о том, что Хачатурянц может покинуть должность президента Российской Премьер-Лиги.
- 9 мая 2022
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