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Три европейских клуба продолжают интересоваться переходом Поля Погба

Три европейских клуба продолжают интересоваться переходом Поля Погба
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Мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и «ПСЖ» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который предстоящим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что соглашение с 29-летним французским футболистом хочет заключить «Манчестер Сити», но сам игрок отказался от такого варианта продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах. Он забил один мяч и сделал девять результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предположил, что Поль Погба уже сыграл свой последний матч за «красных дьяволов».

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