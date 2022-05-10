Лещук: главное — взять Кубок России, но задача «Динамо» — ещё и второе место в РПЛ

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался после победы в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Если с «Сочи» выйдем играть так, как играли сегодня, то можем победить любого соперника. Главное — взять трофей, но наша задача ещё и второе место.



Все сейчас читают новости, всем не по себе. И иностранцы, и россияне за этим следят. Это повлияло на нашу подготовку, игру. Но прошло уже много времени с самого начала ситуации. Сегодня ребята себя показали.



Воронин вносил свой вклад в наш футбол, но у нас все профессионалы. Надо играть и за него, если мы что-то выиграем, то это его и заслуга тоже. Ордец был основным игроком. Евгеньеву понадобилось несколько игр, чтобы набрать ритм. Если бы мы сегодня играли так, как в предыдущих матчах, то в финале была бы «Алания».



Мне хочется играть постоянно. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация поменяется. У меня нет вопроса, почему после игр в основе меня снова сажают в запас. Надо у тренера спрашивать. Я уверен, что я готов играть в основе в любой команде РПЛ, в том числе «Динамо». Да и Антон особо не давал повода в себе усомниться.



У меня были мысли, что я зря продлил контракт, но по итогу я доволен этим решением. Я не хочу никуда уходить. «Зенит» может меня озолотить? Я могу и в «Динамо» озолотиться, если выиграю какой-то трофей. Вроде неплохие обещали, ха-ха», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.