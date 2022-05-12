Черчесов выиграл Кубок Венгрии, «Интер» — обладатель Кубка Италии. Главное к утру

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов выиграл со своей командой Кубок Венгрии, «Интер» завоевал Кубок Италии, «Флорида Пантерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз», но российский нападающий Александр Овечкин отдал результативную передачу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ференцварош» под руководством Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии.
2. «Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус».
3. «Флорида» вышла вперёд в серии с «Вашингтоном», у Овечкина — передача.
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10. Овечкин превзошёл результат Гончара по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ.
- 12 мая 2022
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