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Черчесов выиграл Кубок Венгрии, «Интер» — обладатель Кубка Италии. Главное к утру

Черчесов выиграл Кубок Венгрии, «Интер» — обладатель Кубка Италии. Главное к утру
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Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов выиграл со своей командой Кубок Венгрии, «Интер» завоевал Кубок Италии, «Флорида Пантерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз», но российский нападающий Александр Овечкин отдал результативную передачу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ференцварош» под руководством Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии.

2. «Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус».

3. «Флорида» вышла вперёд в серии с «Вашингтоном», у Овечкина — передача.

4. «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» благодаря покеру Де Брёйне.

5. Rink Live: Капризов не может тащить на своей спине всю остальную команду.

6. Джорджо Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса». Он провёл в клубе 17 лет.

7. Ассистентский дубль Малкина не помог «Питтсбургу» одержать победу над «Рейнджерс».

8. Президент ХК ЦСКА: на иностранцев, которые остались в клубе, было давление от спецслужб.

9. Ваноли отреагировал на слухи, что его могут уволить из «Спартака» в конце сезона.

10. Овечкин превзошёл результат Гончара по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ.

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