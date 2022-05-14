Тикнизян: сегодня с «Динамо» был настоящий футбол. Без всяких «автобусов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал результативную ничью в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:3.
«Хотелось бы поблагодарить болельщиков, сегодня стадион был забит как никогда. Каждый удачный момент сопровождался овациями и поддержкой, это вдохновило всю команду, мы смогли отыграться в таком тяжёлом матче. Впечатления у меня, всей команды и болельщиков положительные. Сегодня был настоящий футбол без каких-либо «автобусов». Матч получился зрелищным.
В первом тайме мы были немного сонные, не хватало агрессии, динамики. Второй тайм уже отличался, мы взяли инициативу в свои руки, медленно вкатывались в игру.
Говорил ли что-то тренер в раздевалке? Когда такие игры — дерби — тут слова не нужны. По нам было видно и в раздевалке, и на поле, что для нас этот матч очень много значит независимо от таблицы», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 мая 2022
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