Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сампдория» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» принёс извинения за ситуацию со звонком Дзюбе

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» принёс извинения за ситуацию со звонком Дзюбе
Комментарии

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за то, что во время программы «Есть тема» зрителей ввели в заблуждение по поводу того, что ведущий разговаривал по телефону с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Хочу принести извинения Артёму, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.

Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», — написал Тащин в своём телеграм-канале.

Напомним, что сегодня, 16 мая, в эфире программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов якобы позвонил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы поинтересоваться по поводу возможного ухода футболиста из стана сине-бело-голубых. Однако разговор у телеведущего состоялся с абсолютно посторонним человеком.

Новость по теме
На «Матч ТВ» вместо Дзюбы вывели в эфир другого человека и спросили о будущем в «Зените»
Дзюба больше не сыграет за «Зенит». Почему по-другому быть не могло Дзюба больше не сыграет за «Зенит». Почему по-другому быть не могло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022