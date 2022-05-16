Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» принёс извинения за ситуацию со звонком Дзюбе

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за то, что во время программы «Есть тема» зрителей ввели в заблуждение по поводу того, что ведущий разговаривал по телефону с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Хочу принести извинения Артёму, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.
Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», — написал Тащин в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня, 16 мая, в эфире программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов якобы позвонил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы поинтересоваться по поводу возможного ухода футболиста из стана сине-бело-голубых. Однако разговор у телеведущего состоялся с абсолютно посторонним человеком.
- 16 мая 2022
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