Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» принёс извинения за ситуацию со звонком Дзюбе

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за то, что во время программы «Есть тема» зрителей ввели в заблуждение по поводу того, что ведущий разговаривал по телефону с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Хочу принести извинения Артёму, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.

Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», — написал Тащин в своём телеграм-канале.

Напомним, что сегодня, 16 мая, в эфире программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов якобы позвонил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы поинтересоваться по поводу возможного ухода футболиста из стана сине-бело-голубых. Однако разговор у телеведущего состоялся с абсолютно посторонним человеком.