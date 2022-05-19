Форвард «Айнтрахта»: у меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти с «Рейнджерс»

Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с «Рейнджерс». Напомним, встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти победу одержал «Айнтрахт» — 5:4.

«Даже не знаю, что сказать. У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти. Очень рад, что мы сделали это. Сейчас мы хотим отпраздновать победу с болельщиками. Мы знали, что Кевин Трапп обязательно сделает сейв, знали это и болельщики. Мы просто сделали это», — приводит слова Кнауффа официальный сайт УЕФА.

«Айнтрахт» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА. Впервые «Айнтрахту» удалось выиграть турнир в сезоне-1979/1980.