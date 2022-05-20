«Это было легендарно». ЦСКА посвятил Дзагоеву памятный ролик

Пресс-служба московского ЦСКА посвятила ролик полузащитнику Алану Дзагоеву, который покидает команду после 14 лет в стане армейцев.

«Дзага, это было легедарно!» — написала пресс-служба ЦСКА в названии видео.

Права на видео принадлежат РПЛ. Ролик опубликован на YouTube-канале ЦСКА

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 20 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился тремя голевыми передачами. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».