Генеральный секретарь РФС: я категорически против расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев заявил, что выступает против расширения РПЛ. Сегодня в лиге были сыграны матчи 30-го тура, по итогам которого определились неудачники. В ФНЛ вылетят казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».



«В повестке исполкома РФС будет несколько вариантов реформы лиги, в том числе и с расширением РПЛ до 18 команд. Я категорически против этого. Да, такое можно рассматривать в принципе, но это не делается, когда идёт последний тур. Надо жить по правилам, соблюдать регламент. Если такое решение будет принято, надо экономически его обосновать. Расширение влечёт за собой большие изменения, такое решение повлияет на всю экосистему футбола. Надо иметь под него финансовые расчёты. Оно должно быть принято заранее, быть подготовленным, плюс заранее должны быть утверждены регламенты», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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