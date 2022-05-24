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Вице-президент РФС: решение по мораторию было единогласным за исключением одного голоса

Вице-президент РФС: решение по мораторию было единогласным за исключением одного голоса
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Вице-президент Российского Футбольного Союза Сергей Каменской рассказал о том, что решение по мораторию на вылет было единогласным за исключением одного голоса.

«Решение по мораторию было единогласным за исключением одного голоса. Кто — говорить не буду», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород». Также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.

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