Силкин предложил РПЛ формат чемпионата с 10 командами и сезон в три круга

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о решении РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Я считаю, что правильно оставили 16 команд. Никакое расширение не нужно. Для чего расширять? Для проходных игр? У нас и в Премьер-Лиге есть проблемные команды. Я бы на месте РПЛ вообще сделал 10 команд. Может, толку было бы больше. Они бы играли в три круга: в таком случае не будет проходных игр. Зато мастерство будет расти!» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».