Гюндоган: Клопп был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был первым, кто поздравил его с победой «горожан» в чемпионате Англии.



«Клопп был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством. Мы всегда относились друг к другу с большим уважением. Он вновь провёл хороший сезон с «Ливерпулем» и сильно усложнил нам жизнь. Клопп — выдающийся человек и тренер, он показывает это на протяжении многих лет», — приводит слова Гюндогана Sport1.de.



Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» занял второе место. В 38-м туре «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 3:2, а «Ливерпуль» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1).