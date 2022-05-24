Гюндоган: Клопп был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был первым, кто поздравил его с победой «горожан» в чемпионате Англии.
«Клопп был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством. Мы всегда относились друг к другу с большим уважением. Он вновь провёл хороший сезон с «Ливерпулем» и сильно усложнил нам жизнь. Клопп — выдающийся человек и тренер, он показывает это на протяжении многих лет», — приводит слова Гюндогана Sport1.de.
Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» занял второе место. В 38-м туре «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 3:2, а «Ливерпуль» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1).
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