Шомуродов стал первым узбекским футболистом, выигравшим еврокубок

Вчера, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречались «Рома» и «Фейеноорд». Финал проходил в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре», сильнее оказались итальянцы — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0.

На 89-й минуте на поле появился нападающий римлян Эльдор Шомуродов. Он заменил Тэмми Абрахама и стал первым узбекистанским игроком, выигравшим еврокубок. «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

Отметим, что Жозе Моуринью стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».