Гендиректор «Локо»: РПЛ по-прежнему интересна для иностранцев. Легионеры готовы остаться

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что чемпионат России по-прежнему интересен для иностранных игроков, несмотря на отстранение клубов РПЛ от еврокубков.

«Как сезон без еврокубков отразится на «Локомотиве»? Это важный вопрос. Мы пересмотрели подход к формированию бюджета: в случае поступления этих доходов они должны идти на развитие, а не на покрытие операционных расходов. Тогда у нас возникает манёвр для усиления состава в случае, если мы выходим в еврокубки. Клуб не может рисковать платёжеспособностью, закладывая эти доходы в бюджет.

Останутся ли легионеры на фоне бана от УЕФА? Бан — это и для наших ребят большая проблема, не только для легионеров, ведь у всех есть мотивация сыграть в еврокубках, колоссальная мотивация. Мы благодарны всем нашим футболистам за понимание ситуации. Что касается отъезда, то лига остаётся интересной для иностранных игроков. «Локомотив» в данной ситуации может им предложить не просто игровую практику, а игровую практику в одном из лучших клубов страны.

Что касается финансов, то законодательство РФ позволяет иностранцам спокойно работать и переводить средства своим семьям. В этом плане ситуация стабильна.

Изидор и Бека-Бека сами заявляли, что хотят остаться в «Локомотиве», добиться с ним спортивного успеха. Все ли легионеры готовы остаться? Да, они подчёркивают это публично. У нас хорошая ситуация по всем игрокам, — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».