Бывший арбитр Вилков предложил прокомментировать Слуцкому и Уткину матч ЮФЛ

Бывший арбитр Михаил Вилков высказался о недавнем интервью главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. В интервью журналисту и блогеру Василию Уткину он заявил, что казанцы делали ставку на малоизвестных легионеров.



«Если руководители «Рубина» сделали ставку на легионеров, то пусть они откажутся от участия академии в федеральной ЮФЛ в пользу развивающихся академий. Например, пусть уступят место нижегородскому РЦПФ, ставшему победителем первенства России среди юношей 2005–2006 года рождения. Помимо этого возраста, в школе «Нижнего» на достойном уровне выступают ребята и других возрастов. Могу сказать, что за ними уже гоняются ведущие клубы.



Возвращаясь к интервью со Слуцким, скажу, что я вырос на трансляциях Василия Уткина — он здорово отработал интервью с тренером. Да, возможно, когда я ещё работал арбитром, он говорил про меня что-то плохое. Но это не меняет моё мнение о нём как о профессиональном комментаторе! Мне бы хотелось, чтобы Василий отработал комментатором на региональной ЮФЛ, позвал бы с собой на второй микрофон Слуцкого — не так важно, в какой именно лиге. Пусть, например, это будет Приволжье, где играет казанская СШОР Вахитовского района, или ЮФЛ-Юг, где играет школа Слуцкого. Да, проект ЮФЛ молод, но даже известные люди говорят, что РФС выбрал хороший путь развития юношеского футбола. И такое внимание со стороны известных футбольных личностей ему бы не помешало! И кто знает, может, спустя несколько лет ребята, матчи которых прокомментирует Уткин, будут играть в РПЛ. А судить их будут те же, кто сейчас в ЮФЛ работает», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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