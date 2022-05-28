Пеле высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Я хочу увидеть грандиозный финал между «Реалом» и «Ливерпулем». Моим друзьям Винисиусу и Каземиро предстоит серьёзная борьба с Алиссоном и Фабиньо. Я один в восторге от предстоящего матча? Я уверен, что нет!» — написал Пеле в своём «твиттере».

финальный матч Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 3:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов.