Пеле высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
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Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».
«Я хочу увидеть грандиозный финал между «Реалом» и «Ливерпулем». Моим друзьям Винисиусу и Каземиро предстоит серьёзная борьба с Алиссоном и Фабиньо. Я один в восторге от предстоящего матча? Я уверен, что нет!» — написал Пеле в своём «твиттере».
финальный матч Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 3:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов.
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