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Впервые в истории РПЛ вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир лиги

Впервые в истории РПЛ вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир лиги
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Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1, которая позволила «Оренбургу» по сумме двух матчей (2:2, 2:1) подняться в Российскую Премьер-Лигу.

Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.

Обслуживала встречу «Уфа» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

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