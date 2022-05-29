Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов: выиграв Кубок России, мы скрасили сезон напоследок. «Спартак» становится семьёй

Литвинов: выиграв Кубок России, мы скрасили сезон напоследок. «Спартак» становится семьёй
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

Сезон спасён? Я думаю, не то что спасён, а как-то скрасили его напоследок, выиграв Кубок. То, что было в раздевалке, остаётся в раздевалке.

«Всегда надо давать время, чтобы футболисты сыгрались и понимали, что требует от нас тренер. В концовке мы несколько игр подряд побеждали, с «Зенитом» вничью сыграли, сейчас вырвали победу. Думаю, мы привыкаем друг к другу. Становимся одной семьёй», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

Финал Кубка России — кайф! Бойкот фанатов «Спартака» не сработал Финал Кубка России — кайф! Бойкот фанатов «Спартака» не сработал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022