В «Спартаке» заявили, что Урунов должен вернуться в клуб после аренды в «Уфе»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что полузащитник Остон Урунов должен вернуться в команду после аренды в «Уфе».

«Судя по всему, Урунов вернётся в «Спартак», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

21-летний Урунов стал футболистом московской команды летом 2020 года, перейдя из «Уфы». В феврале 2021 года Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды и продолжил выступления за команду вплоть до конца сезона-2021/2022.

В «Спартаке» Урунов за девять матчей забил один гол. В «Уфе» за 37 встреч полузащитник отметился одной результативной передачей.

Соглашение между Уруновым и красно-белыми истекает в 2025 году.

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