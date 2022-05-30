В «Спартаке» заявили, что Урунов должен вернуться в клуб после аренды в «Уфе»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что полузащитник Остон Урунов должен вернуться в команду после аренды в «Уфе».
«Судя по всему, Урунов вернётся в «Спартак», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
21-летний Урунов стал футболистом московской команды летом 2020 года, перейдя из «Уфы». В феврале 2021 года Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды и продолжил выступления за команду вплоть до конца сезона-2021/2022.
В «Спартаке» Урунов за девять матчей забил один гол. В «Уфе» за 37 встреч полузащитник отметился одной результативной передачей.
Соглашение между Уруновым и красно-белыми истекает в 2025 году.
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